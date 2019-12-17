İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu - Son Dakika
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İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de sabah saatlerinde çıkan yangında birçok kamu kurumunun ortak olarak kullandığı 3 katlı tarihi ahşap binada büyük hasar meydana geldi.

İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de sabah saatlerinde çıkan yangında birçok kamu kurumunun ortak olarak kullandığı 3 katlı tarihi ahşap binada büyük hasar meydana geldi.


Yangın sabah 07.30 sıralarında İzmit Kozluk Mahallesi Dut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı tarihi ahşap binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Dut Sokak'taki 3 katlı tarihi ahşap binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfiaye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Ahşap binanın 2. Katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle binanın 2. ve çatı katı kısmında büyük hasar meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İzmit Kaymakamlığı Kocaeli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu tarafından kullanılan tarihi binada çıkan yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Sabah, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:17 Kaynak: İHA
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