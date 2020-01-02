İzmit'te tarihi caminin duvarları restorasyon sırasında yıkıldı - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hasarlı olduğu için yıkılıp yeniden yapılmaya başlanılan tarihi caminin duvarlar gece saatlerinde çöktü. Çökmenin restorasyonda kullanılan hidrolik kirecin yağmurla birlikte çözülmesinden dolayı olduğu iddia edildi.



Olay gece saatlerinde İzmit Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi üzerinde restorasyon çalışmalarına devam edilen, halk arasında Çınarlı Camii olarak bilinen Urgancı Ahmet Çelebi Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1800'lü yılların sonunda inşa edilen, 2018 yılında da riskli olduğu için ibadete kapatılarak restorasyona alınan ve daha sonra İstanbul 2. Bölge Vakıflar Müdürlüğü'nce yıkılarak yeniden yapımına başlanılan Urgancı Ahmet Çelebi Camii'nde gece saat 04.00 sıralarında çökme meydana geldi. Gürültü sonrasında dışarı çıkan çevredeki vatandaşlar, cami duvarının çöktüğünü görünce durumu cami derneği ve yetkililere haber verdi.



Aşırı yağışlarda duvar çöktü



İhbar üzerine olay yerine gelen belediye, Anıtlar Kurulu ve restorasyon firması yetkilileri camide inceleme yaptılar. Cami çevresinde belediye ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, yapılan incelemede ise çökmenin hidrolik kirecin yağmurla birlikte çözülmesinden dolayı olduğu iddia edildi. Olay hakkında bilgi veren restorasyon firması yetkilisi Cevdet Ayata, "Burada restorasyon yapıyoruz. Restorasyonun da malzemesi farklı tabi. Hidrolik kireç esaslı bir malzeme kullanıyoruz. Bunun için prizlenme geç oluyor. Bu ara da yağışlar fazlaydı, muhtemelen duvar yağmur alınca prizlenme olmadığı için çökme meydana getirdi. Devam ediyoruz zaten çalışmalara. Aynı şekilde tekrar duvarımızı yapacağız" dedi.



Riskli olduğu için iki yıl önce ibadete kapatıldı



Öte yandan İzmit'te 1800'lü yılların sonunda inşa edilen tarihi Urgancı Ahmet Çelebi Camii, Kocaeli Valiliği tarafından "Güvenlik riski bulunduğu" gerekçesiyle 2018 yılında ibadete kapatıldı. Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından restorasyon kararı alınan yapıda çalışmalar başladıktan kısa bir süre sonra İstanbul 2. Bölge Vakıflar Müdürlüğü'nce sürdürülen restorasyon çalışmaları durdurularak cami için yıkım kararı verildi. Tamamen yıkılan Ahmet Çelebi Camii'nin aslına uygun olarak yapılması için yeniden çalışmalara başlandı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışmalar ile 800 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin tamamlanması hedefleniyor.



Yangında küle döndü depremde duvarları ve minaresi hasar gördü



1800'lü yılların sonunda inşa edilen ahşap, tarihi cami, 1930'lu yıllarda çıkan yangın sonucu kül olunca 1933'te yeniden yapılıp ibadete açıldı. 1954 yılında arka cemaat kısmı eklenen cami, 1971 yılında da yan taraf ekleri yapıldı. Kurucusu adına izafeten "Urgancı Ahmet Çelebi Camii" adı ile anılan cami, ahşap bağdadi dolgu niteliğinde iken son zamanlarda kargir bir yapıya çevrildi. Adapazarı depreminde duvarlarında ufak çatlaklar oluşan cami, 17 Ağustos 1999 depreminde de duvarlarında çatlaklar oluşmuş, minaresi ise ağır hasar görünce yıkılıp yeniden yapılmıştı. Toplam kullanım alanı 450 metrekare olan caminin dış duvarları taş, kubbesi kargir ağaçtan yapılmıştır. Caminin bahçesinde bulunan çınar ağacı tam olarak bilinmemekle birlikte 1870'li yıllarda Nalbant Ali Ağa tarafından dikildiği söylenmektedir. - KOCAELİ