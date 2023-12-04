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İzmit'te tartışma sonucu kadın öldü - Son Dakika

İzmit'te tartışma sonucu kadın öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Mikail K., tartıştığı arkadaşı Sibel Kayman'ı evinde tabancayla vurarak öldürdü. Mikail K., olayı intihar olarak ihbar etse de polis incelemesi sonucunda tabancayı kendisinin ateşlediği tespit edildi.

04.12.2023 - 17:23,  Güncelleme: 18:09
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Mikail K., tartıştığı arkadaşı Sibel Kayman'ı (25) evinde tabancayla göğsünden vurduktan sonra ihbarda bulunup, 'İntihar etti' dedi. Kayman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, silahı ateşlediği ortaya çıkan Mikail K. gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

TARTIŞMA ESNASINDA TABANCAYI ATEŞLEDİ

Sabaha karşı İzmit ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi'nde meydana geldi. Mikail K., evine gittiği arkadaşı Sibel Kayman ile tartıştı. Tartışma sırasında Mikail K., yanında bulunan tabancayı ateşledi.

Genç kadını öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu

"İNTİHAR ETTİ" DİYE İHBARDA BULUNDU

Göğsünden vurulan Sibel Kayman ağır yaralandı. Mikail K.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Kayman'ın intihar ettiğini söylemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kayman, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Genç kadını öldürüp 'intihar etti' diye ihbarda bulundu

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mikail K., emniyette verdiği ifadede Sibel Kayman'ın silahı ateşleyip, kendini vurarak intihar ettiğini söyledi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede tabancayı Mikail K.'nin ateşlediğini tespit etti. Mikail K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İzmit'te tartışma sonucu kadın öldü - Son Dakika
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