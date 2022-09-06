TIR AĞAÇLIK ALANA GİRDİ: 1 YARALI

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda sürücünün kontrolünü kaybettiği TIR, yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Kazada aracında sıkışan TIR sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit Tavşantepe mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Faruk Ayran idaresindeki 06 CZP 252 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan Faruk Ayran, itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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