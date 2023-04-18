Kaza saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe tünelleri yakınlarında meydana geldi. Arızalandığı için sol şeritte duran Emin C. idaresindeki otomobile, Mustafa Y. yönetimindeki gıda yüklü kamyon çarptı.
Kaza nedeniyle otomobilden dumanlar yükseldi. Kazayı görenler durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlar yükselen otomobile köpük sıktı.
Yarım saat boyunca trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Arızalanan araca kamyon çarptı! TEM otoyolunda trafik yoğunlaştı - Son Dakika