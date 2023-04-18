Arızalanan araca kamyon çarptı! TEM otoyolunda trafik yoğunlaştı - Son Dakika
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Arızalanan araca kamyon çarptı! TEM otoyolunda trafik yoğunlaştı

18.04.2023 12:49

TEM Otoyolu İzmit mevkiinde arıza yapan otomobile gıda yüklü kamyonun çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yarım saat boyunca kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe tünelleri yakınlarında meydana geldi. Arızalandığı için sol şeritte duran Emin C. idaresindeki otomobile, Mustafa Y. yönetimindeki gıda yüklü kamyon çarptı.

Arızalanan otomobile kamyon çarptı, TEM'de metrelerce kuyruk oluştu

OTOMOBİLDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Kaza nedeniyle otomobilden dumanlar yükseldi. Kazayı görenler durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlar yükselen otomobile köpük sıktı.

Arızalanan otomobile kamyon çarptı, TEM'de metrelerce kuyruk oluştu

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yarım saat boyunca trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arızalanan otomobile kamyon çarptı, TEM'de metrelerce kuyruk oluştu
Arızalanan otomobile kamyon çarptı, TEM'de metrelerce kuyruk oluştu
Arızalanan otomobile kamyon çarptı, TEM'de metrelerce kuyruk oluştu
Kaynak: DHA
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TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arızalanan araca kamyon çarptı! TEM otoyolunda trafik yoğunlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arızalanan araca kamyon çarptı! TEM otoyolunda trafik yoğunlaştı - Son Dakika
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