İzmit'te, TEM yolunda çalışma yoğunluğu - Son Dakika

İzmit'te, TEM yolunda çalışma yoğunluğu

İZMİT'teki, TEM yolunda devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi Bağlantı Kavşağı'nın inşaatı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

İZMİT'teki, TEM yolunda devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi Bağlantı Kavşağı'nın inşaatı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Çalışmanın sonlanması üzerine trafik normale döndü. TEM yolu İzmit geçişinde 12 Mayıs'ta başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi Bağlantı Kavşağı inşaatı devam ediyor. Kavşak inşaatının TEM yolundan geçen kısmının yapımı sırasında, Ankara yönünde trafik tek şeride düşürüldü. Çalışma nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Akşam 19.30 itibarıyla yol üzerindeki çalışmanın sonlandırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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