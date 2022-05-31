İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI - Son Dakika
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İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI

31.05.2022 16:16

İZMİT'te, tramvay makas değiştirerek karşı yönden gelen tramvaya yandan çarptı.

İZMİT'te, tramvay makas değiştirerek karşı yönden gelen tramvaya yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yolcular otobüslerle gidecekleri duraklara bırakıldı.

Kaza öğle saatlerinde Sekapark mevkiinde meydana geldi. Tramvay makas değiştirerek karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Yolcular büyük panik yaşarken, yaralanan olmadı. Tramvaylar hasar görürken, bir tramvay hattan çıktı. Yolcular kaza alanına çağrılan otobüslerle gidecekleri duraklara götürüldü. Tramvay seferleri Doğu Kışla ile Otogar ve Sekapark-Plajyolu arasında sağlanırken, arada kalan duraklarda ise otobüslerle ulaşım sağlanıyor.

İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI
İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI
İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI
İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI
İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI
İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI
İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI
İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI
İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI
İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI
İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI
İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI
İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI

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İki tramvay böyle çarpıştı İki tramvay böyle çarpıştı İki tramvay böyle çarpıştı İki tramvay böyle çarpıştı
Kaynak: DHA

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