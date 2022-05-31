İZMİT'TE TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI

İZMİT'te, tramvay makas değiştirerek karşı yönden gelen tramvaya yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yolcular otobüslerle gidecekleri duraklara bırakıldı.

Kaza öğle saatlerinde Sekapark mevkiinde meydana geldi. Tramvay makas değiştirerek karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Yolcular büyük panik yaşarken, yaralanan olmadı. Tramvaylar hasar görürken, bir tramvay hattan çıktı. Yolcular kaza alanına çağrılan otobüslerle gidecekleri duraklara götürüldü. Tramvay seferleri Doğu Kışla ile Otogar ve Sekapark-Plajyolu arasında sağlanırken, arada kalan duraklarda ise otobüslerle ulaşım sağlanıyor.