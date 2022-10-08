İzmit'te tümülüslerde defineci talanı - Son Dakika
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İzmit'te tümülüslerde defineci talanı

08.10.2022 11:03
İzmit'te tümülüslerde defineci talanı

İZMİT'te, Roma döneminden kalan kral mezarları olduğu sanılan tümülüsler, define arayanlar tarafından talan edilirken, turizme kazandırılması isteniyor.

İZMİT'te, Roma döneminden kalan kral mezarları olduğu sanılan tümülüsler, define arayanlar tarafından talan edilirken, turizme kazandırılması isteniyor. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse, "Bu tür yapılar, ülkemizde genelde kaçak kazılarla tahrip ediliyor. Bunlar, bir açık hava müzesi şeklinde turizme kazandırılabilir" dedi.

İzmit'te Kabaoğlu Mahallesi Üçtepeler mevkisinde bulunan, Roma dönemine ait kral mezarları olduğu sanılan tümülüsler, zamana, bakımsızlığa ve talana bağlı tahribat nedeniyle yok olmaya yüz tuttu. 7 tümülüs, 90'lı yılların başındaki kazı çalışmasından sonra kaderine terk edildi. Zaman zaman defineciler tarafından da hasar verilen yapının, bakımsızlık nedeniyle yeşeren otlar arasında kaybolduğu görülüyor.

Bu tür yapıların tarihi açıdan önemli olduğunu dile getiren Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse, "Bunların tamamı aslında mezar tepeleri. Bir mezar odası inşa ediliyor ve üzerine taşlarla ya da toprakla bir tepe inşa ediliyor. Bu tür tepelerin ülkemizde maalesef pek çoğu kaçak kazılarla tahrip edilmiş durumda. Üçtepeler'deki tümülüsler de aynı şekilde tahrip edilmiş. 90'lı yılların başında bir kurtarma kazısı gerçekleştirilmiş durumda ve tabi bundan sonra bunların hepsi tescilli yapılar ama bu tescilli yapıların korunması ayrı bir sorun. Üzerine inşaat yapılamaz, herhangi bir kaçak kazı yapılamaz ve bu şekilde koruma altına alınması lazım. Tabi ki hepsi için bir güvenlik istihdam etmek pek mümkün olmuyor. O nedenle oralarda gezenler içerisine bazı çöpler de atabiliyor, bazı küçük çapta tahribata da neden olabiliyor. Üniversite yolu yapıldığı zaman da bir kısmı tahribata açılmıştı" diye konuştu. İzmit'in geçmiş dönemde önemli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını da anlatan Prof. Dr. Ökse, "Bu alanlar turizme kazandırabilir. Bir turistik destinasyon içerisinde değerlendirilebilir, bir açık hava müzesi şeklinde düzenlenebilir ama bunların yapılabilmesi için belli bir bütçe ve personel ihtiyacı var. Burası Nikomedia, bir zamanlar Roma İmparatorluğu'na başkentlik yapmış bir yer o nedenle çok daha fazla tümülüs vardır. Bu konuda yüzey araştırmaları sürdürülüyor. Oradan elde edilen bilgiler dahilinde düşünecek olursak burada epey bir tümülüs alanı var ama bunların pek çoğunun kaçak kazılarla tahrip edildiğine ilişkin bilgilerimiz de var çünkü böyle bir tepe gördüğü zaman içerisinde hazine bulunacağını zannediyor insanlar ve tahrip ediyorlar. Maalesef Türkiye'nin her yerinde bu böyle yalnızca burada değil" dedi.

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Kaynak: DHA

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te tümülüslerde defineci talanı - Son Dakika

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