İzmit'te üniversite öğrencisi ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
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İzmit'te üniversite öğrencisi ağaca asılı halde bulundu

10.03.2022 18:27
İzmit'te üniversite öğrencisi ağaca asılı halde bulundu

İZMİT'te, üniversite öğrencisi Hakan Akdeniz (22), ağaçta ipe asılı halde bulundu.

İZMİT'te, üniversite öğrencisi Hakan Akdeniz (22), ağaçta ipe asılı halde bulundu. Akdeniz'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Akdeniz'den, geçen pazartesi akşam saatlerinde yaşadığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Arkadaşlarının endişelenmesi üzerine ailesine haber verildi. Denizli'de yaşayan baba Erdal Akdeniz, İzmit'e gelerek polise başvurdu. En son görüldüğü yer olan Çayırköy bölgesinde çalışma başlatan jandarma, gidebileceği farklı adreslerde aramalarını sürdürdü. Aramaların 3'üncü gününde Hakan Akdeniz'in cansız bedeni, en son görüldüğü yer olan öğrenci yurdundan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Çayırköy bölgesindeki ağaçlık alanda bir ağaca asılı halde bulundu. Hakan Akdeniz'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Akdeniz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


İzmit'te üniversite öğrencisi ağaca asılı halde bulundu
İzmit'te üniversite öğrencisi ağaca asılı halde bulundu
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Kaynak: DHA

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