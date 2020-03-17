İzmit'te virüse karşı, güvenlik tedbirlerini arttırdı - Son Dakika
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İzmit'te virüse karşı, güvenlik tedbirlerini arttırdı

6 saat önce

Korona virüse karşı tedbirlerini arttıran İzmit Belediyesi ekiplerince kentin yoğun olarak kullanılan bölgeler ve kritik kamu binaları dezenfekte edildi.

İzmit'te virüse karşı, güvenlik tedbirlerini arttırdı, System.String[]

Korona virüse karşı tedbirlerini arttıran İzmit Belediyesi ekiplerince kentin yoğun olarak kullanılan bölgeler ve kritik kamu binaları dezenfekte edildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm Dünya'ya yayılan korana virüse karşı İzmit'te tedbirler arttırıldı. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ekiplerince kent genelinde başta kamusal alanlar, kurum binaları, kültür merkezleri, camiler ve parklar olmak üzere, ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. Sterilize kıyafetler giyerek ilaçlama çalışması yapan ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar ilçe genelinde gündüz ve gece boyunca devam etti.


Öte yandan Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri de İzmit'te faaliyet gösteren fırınlarda koronavirüse karşı hijyen ve temizlik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerden önce Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı'ya ziyaret ederek önlemlerle ilgili bilgi alan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır, Kocaeli Fırıncılar Odası ile ortak hareket ederek denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti.


Denetimler kapsamında fırınlar ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu. Çalışan personelin maske, eldiven ve dezenfektan gibi sağlık açısından hayati önem taşıyan malzemelerin kullanılması ayrıca genel sağlık ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. İzmit Belediyesi ekipleri koronavirüse karşı teyakkuzda olduklarını ifade ederek halkın sağlığı için gereken tüm çalışmaların gerçekleştirildiğini belirttiler. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:26 Kaynak: İHA
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