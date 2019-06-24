Son Dakika Haberleri: İzmit'te yabani ot için günde 4 ton ilaç kullanılıyor
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İzmit'te yabani ot için günde 4 ton ilaç kullanılıyor

12 dakika önce

İzmit'te yabani otlar için günde ortalama 4 ton ilaç kullanıldığı açıklandı.

İzmit'te yabani ot için günde 4 ton ilaç kullanılıyor, System.String[]
İzmit'te yabani otlar için günde ortalama 4 ton ilaç kullanıldığı açıklandı.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yol kenarları, kaldırımlar ve mahalle içlerinde uzayan otların ilaçlama yöntemiyle temizlendiğini belirterek, "Ekiplerimiz bir taraftan tırpanla uzayan otları keserken, bir taraftan da ilaçlama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar. Yabani otla mücadelede günde ortalama 4000 litre ilaç kullanıyoruz. İlaçlama çalışmasını sezon boyunca 2-3 defa tekrarlamaktayız" dediler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:34 Kaynak: İHA
İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel
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