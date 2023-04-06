İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı - Son Dakika
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İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı

06.04.2023 13:05
İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı

İzmit'te yarı açık bir AVM'de beslenmesi yasaklı ırklar arasında bulunan 'Dogo Argentino' türü bir köpek, 14 yaşındaki Ecem Gök'e ve köpeğine saldırdı. Olayın ardından Gök, hastanelik olurken AVM yönetimi, "Biz ne yapabiliriz? Sahipsiz köpek" sözleriyle kendilerini savundu. Gök ve ailesi ise başıboş saldırgan bir köpeğin güvenlikleri aşarak AVM'ye girebilmiş olmasına sitem etti.

Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir haber daha geldi.

ÖNCE KÖPEĞİNE SONRA KENDİSİNE SALDIRDI

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde bulunan yarı açık bir alışveriş merkezinde 14 yaşındaki Ecem Gök, Romeo isimli köpeği ile gezdiği sırada beslenmesi yasaklı olan ırklar arasında yer alan 'Dogo Argentino' türü bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırgan köpek önce Gök'ün köpeği Romeo'ya saldırdı. Köpeğin, Romeo'nun boğazını ısırdığını ve öldürmeye çalıştığını gören Gök, duruma müdahale etmek isterken elinden ısırıldı.

Yer: İzmit! AVM'de dehşet saçan başıboş köpek, 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı

AVM YÖNETİMİNDEN SKANDAL SAVUNMA: BİZ NE YAPABİLİRİZ?

Çevredekilerin müdahalesi ile saldırgan köpek olay yerinden uzaklaştırılırken, genç kız hastanelik oldu. Olayda kendisi ve köpeği yaralanan Ecem Gök ile yakınları, AVM yönetiminin böylesi bir konuya kayıtsız kaldığını, hatta bazı yetkililerin "Biz ne yapabiliriz? Sahipsiz köpek" diyerek kendilerini savunduğunu belirtti.

Yer: İzmit! AVM'de dehşet saçan başıboş köpek, 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı

"NASIL MÜDAHALE EDİLEMEZ?"

Gök ve ailesi ise AVM'nin girişinde kapı ve güvenliklerin bulunduğunu belirterek, "Orası açık bir AVM değil. Güvenlikleri var. Sahipsiz ve saldırgan köpekler nasıl içeri girebilir? Hadi girdi diyelim. Hem sahipsiz hem de yasaklı olan, tehlikeli türde bir köpeğe, neden müdahale edilmez? Neden yetkililere bildirilmez?" diyerek veryansın etti.

Yer: İzmit! AVM'de dehşet saçan başıboş köpek, 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı
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SON DAKİKA: İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı - Son Dakika
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