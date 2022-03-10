İzmit'te yoğun kar yağışı - Son Dakika
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İzmit'te yoğun kar yağışı

10.03.2022 13:03

İZMİT'te kar yağışı etkili olurken, evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

İZMİT'te kar yağışı etkili olurken, evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

İzmit'te geceden itibaren yüksek kesimlerde aralıklarla yağan kar, öğle saatlerinde ise kent merkezinde etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle evlerin çatıları ve yeşil alanlar karla kaplandı. Kar yağışına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait kar küreme araçları, çeşitli güzergahlarda hazır bekletilirken, bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle görüş mesafesi azalınca sürücüler güçlükle yolda ilerledi.


İzmit'te yoğun kar yağışı
İzmit'te yoğun kar yağışı
İzmit'te yoğun kar yağışı
İzmit'te yoğun kar yağışı
İzmit'te yoğun kar yağışı
İzmit'te yoğun kar yağışı
İzmit'te yoğun kar yağışı
İzmit'te yoğun kar yağışı
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Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor Kar öncesi bahar havası Kar öncesi bahar havası

Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmit'te yoğun kar yağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit'te yoğun kar yağışı - Son Dakika
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