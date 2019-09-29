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İzmit'te zabıta ekiplerinden Pazar denetimleri

13 dakika önce

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarcı esnafıyla vatandaşları en düzenli, en huzurlu ortamlarda buluşturmak için denetimlerini sürdürüyor.

İzmit'te zabıta ekiplerinden Pazar denetimleri, System.String[]

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarcı esnafıyla vatandaşları en düzenli, en huzurlu ortamlarda buluşturmak için denetimlerini sürdürüyor.


Kapalı park alanları ve semt pazarlarında fiyat etiketi konusunda kontroller gerçekleştiren ekipler, dağınıklığı önlemek ve vatandaşların pazarda rahat hareket edebilmesi için de çizgi ihlali yapan esnafları uyarıyor. Yetkililer, pazar esnafı ile İzmit halkını en iyi pazar ortamında buluşturmak, vatandaşların maddi açıdan zarara uğramamaları ve pazar düzenini sağlamak için gerçekleştirilen denetimlerin titizlikle devam edeceğini söylediler.


Kapalı ve semt pazarlarında sıkı denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri; pazarların etrafındaki seyyar satıcılara da geçit vermiyor. Kayıt dışı hiçbir olumsuzluğa geçit verilmediğinin altını çizen yetkililer "Kayıt dışı, seyyar olarak satış yapan şahıslar, vergisini ödeyen pazar esnafımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Esnafımız ile haksız rekabete girip, seyyar olarak satış yapan şahıslarla ilgili çalışmalarımızı aynı titizlikle sürdüreceğiz." dediler. - KOCAELİ

Zabıta, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
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