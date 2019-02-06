Son Dakika Haberleri: İzmit'te Zincirleme Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı

İzmit'te Zincirleme Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı

27 dakika önce

İZMİT'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet minibüse, minibüs ise taksiye çarptı.

İzmit'te Zincirleme Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı, System.String[]
İZMİT'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet minibüse, minibüs ise taksiye çarptı. Zincirleme kazada aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde  İzmit D-100 yolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hüsamettin Anik (26) yönetimindeki 48 F 1000 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önündeki 41 P 0803 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs ise yine önündeki 41 T 0357 plakalı taksiye çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, kamyonet sürücüsü Hüsamettin Anik ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Besrai Anik (31) ve oğlu Hüseyin Anik (5) yaralandı. Olay yerinden geçen  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansında bulunan hemşire yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Anik ailesini  Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:35 Kaynak: DHA

İzmit, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Yolcu Otomobilden Fırladı

"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 12:02:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit'te Zincirleme Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]