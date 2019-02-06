İzmit'te Zincirleme Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı
27 dakika önce
İZMİT'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet minibüse, minibüs ise taksiye çarptı.
İZMİT'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet minibüse, minibüs ise taksiye çarptı. Zincirleme kazada aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İzmit
D-100 yolu Kuruçeşme
mevkiinde meydana geldi. Ankara
yönüne giden Hüsamettin Anik (26) yönetimindeki 48 F 1000 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önündeki 41 P 0803 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs ise yine önündeki 41 T 0357 plakalı taksiye çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, kamyonet sürücüsü Hüsamettin Anik ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Besrai Anik (31) ve oğlu Hüseyin Anik (5) yaralandı. Olay yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'ne ait hasta nakil ambulansında bulunan hemşire yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Anik ailesini Derince
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:35 Kaynak: DHA
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