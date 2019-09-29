Son Dakika Haberleri: İzmit'te zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı (yeniden)
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İzmit'te zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı (yeniden)

58 dakika önce

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

İzmit'te zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı (yeniden), System.String[]

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda 2 TIR, bir otomobil ve bir çekicinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bekirdere rampası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikamete giden otomobil yolda durunca arkadan gelen 2 TIR da durdu. Bu sırada arkalarından gelen bir çekici, TIR ve otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde yaşamını kaybetti. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
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