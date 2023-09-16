İzmit'te zincirleme trafik kazasında 5 polis yaralandı - Son Dakika

İzmit'te zincirleme trafik kazasında 5 polis yaralandı

Son Güncelleme: 16.09.2023 18:26

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 minibüs ile otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 polis memuru yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 polis memuru yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Serdar Mahallesi'nde, çevik kuvvet polislerini taşıyan 3 minibüs ile otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışının bir süre kontrollü sağlanması sonucu araç kuyruğu oluştu. Ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA

Kocaeli, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te zincirleme trafik kazasında 5 polis yaralandı - Son Dakika
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