İzmit'teki asırlık Çınar ağacının bakımı yapılıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki anıt niteliğindeki ağaçların bakımını yapıyor. Daha önce Yürüyüş yolu, Kullar, Gölcük İlçesi Saraylı Köy Meydanı'nda bulunan Çınar ağaçlarının tedavi ve bakımını yapan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İzmit İlçesi Turgut Mahallesi'nde bulunan asırlık Çınar ağacının tedavi ve bakımını yapıyor.

GEREKLİ İZİNLER ALINDI

İzmit ilçesi Turgut Mahallesi'nde yer alan asırlık Çınar ağacının korunması ve gelecek kuşaklar için saklanabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Kocaeli Valiliği Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'yle yapılan yazışmaların ardından gerekli izinler alındı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı daha sonra anıt ağacın bakımını yapmaya başladı.

BAKIM VE TEDAVİSİ YAPILDI

Ekipler, ilk olarak ağacın tepesine önceki yıllarda düşen yıldırımdan dolayı oluşan hasara müdahale etti. Gövdesi yarılan ağacın ağırlık merkezi yola doğru kaymış ağacın devrilme riskini ortadan kaldırmak için, tepe tacındaki asimetrik dallar budanarak ağırlık merkezi dengeye alındı. Ayrıca böcek ve mantar ilaçları ile yarık ve kovuk kısımların dezenfektasyonu yapılarak ağacın sağlıklı bir şekilde fiziksel gelişiminin devam ettirmesi amaçlandı. Ağaç gövdesi üzerinde bulunan kovuk içerisindeki çürükler de ekipler tarafından temizledi. Gerekli temizleme işleminden sonra ise kovuğun içerisine mantar ve dezenfekte ilaçları sürülecek.

TİTİZ ÇALIŞMA

İlaçlama çalışmasından sonra ise tedavi edilen bölgenin hava almaması için Park ve Bahçeler ekiplerince kapatma işlemi yapılacak. Ayrıca ağacın kurumuş ve tehlike arz eden dalların budanması yapılacak.