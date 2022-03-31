EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI - Son Dakika
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EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI

31.03.2022 11:39

İZMİT'te, sokakta eşi Ayşe Perçem'i (41) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan H.P., Adapazarı'nda yakalandı.

İZMİT'te, sokakta eşi Ayşe Perçem'i (41) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan H.P., Adapazarı'nda yakalandı.

Olay dün, İzmit Erenler Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. H.P tartıştığı eşi Ayşe Perçem'i sokak ortasında sırtından bıçakladı. H.P. daha sonra 5 yaşındaki kızını yanına alarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Ayşe Perçem kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yaşamanı yitirdi.

Polisin yaptığı araştırma sonucu H.P.?nin Sakarya'nın Adapazarı ilçesine kaçtığı belirlendi. Yakınlarının yanına giden H.P. saklandığı evde yakalandı. H.P ifadesi alınmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ayşe Perçem'in cenazesinin Sakarya'da toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI
EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI
EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI
EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI
EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI
EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI
EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI

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Sakarya, Erenler, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI - Son Dakika


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