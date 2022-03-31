İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı - Son Dakika

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve emniyete ait kameraların kayıtlarını inceleyerek Hacı Perçem'i takip etti. Adapazarı'ndaki akrabalarının yanına gittiği tespit edilen Hacı Perçem yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Hacı Perçem, eşiyle kavga ettiğini ve bu esnada bıçağı rastgele salladığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Hacı Perçem, adliyeye sevk edildi.