İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı - Son Dakika
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İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı

31.03.2022 15:16

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve emniyete ait kameraların kayıtlarını inceleyerek Hacı Perçem'i takip etti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve emniyete ait kameraların kayıtlarını inceleyerek Hacı Perçem'i takip etti. Adapazarı'ndaki akrabalarının yanına gittiği tespit edilen Hacı Perçem yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Hacı Perçem, eşiyle kavga ettiğini ve bu esnada bıçağı rastgele salladığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Hacı Perçem, adliyeye sevk edildi.

İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı
İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı
İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı

YORUMLAR
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EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ, ADAPAZARI'NDA YAKALANDI Adapazarı'nda iki mahallede doğalgaz sevinci Adapazarı'nda iki mahallede doğalgaz sevinci

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit'teki eş cinayetinin şüphelisi Adapazarı'nda yakalandı - Son Dakika
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