Son Dakika Haberleri: İzmit'teki Gençlik Merkezlerinden Binlerce Kişi Yararlandı

İzmit'teki Gençlik Merkezlerinden Binlerce Kişi Yararlandı

38 dakika önce

İzmit Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanına yapılan gençlik merkezlerinden on binlerce kişi yararlanma imkanı buldu.

İzmit'teki Gençlik Merkezlerinden Binlerce Kişi Yararlandı, System.String[]
İzmit Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanına yapılan gençlik merkezlerinden on binlerce kişi yararlanma imkanı buldu.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak boş zamanlarını faydalı şeklide değerlendirmeleri ve aktif birer birey olmalarını sağlamak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından açılan gençlik merkezlerine gençler büyük ilgi gösteriyor. Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi'nden 5 bin 833, Gültepe Gençlik Merkezi'nden 1 bin 965, Baç'taki gençlik merkezinden 1 bin 400, Akpınar Gençlik Merkezi'nden 10 bin 611 ve Nebi Güdük Gençlik Merkezi'nden 5 bin 500 kişinin yararlandığını söyleyen yetkililer, "Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın vizyon projelerinden olan merkezler sayesinde milli değerlerini bilen, vatana millete yararlı olacak on binlerce genç yetişmektedir" dediler.

İçerisinde etüt yerleri, oyun odaları, kütüphane, spor salonu, kafeterya, çok amaçlı salon bulunan ve ücretsiz olan gençlik merkezleri, hafta içi 5 gün 9.00-18.00 saatleri arasında açık bulunuyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Yaşam
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