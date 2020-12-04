İzmit'teki semt pazarlarına virüs kısıtlaması getirildi - Son Dakika

İzmit'teki semt pazarlarına virüs kısıtlaması getirildi
04.12.2020 11:40
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre İzmit'teki semt pazarları artık pazarın büyüklüğüne göre içeriye girebilecek kişi sayılarına kısıtlama getirildi.
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre İzmit'teki semt pazarları artık pazarın büyüklüğüne göre içeriye girebilecek kişi sayılarına kısıtlama getirildi.
Pazar alanlarının kalabalık olması ve salgın hastalığının yayılmasına davetiye çıkarması sebebi ile Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda İzmit semt pazarlarına alınacak vatandaşların sayısı, pazar alanlarının büyüklüğüne göre belirlendi. Yeni karar ile pazar alanlarına aynı anda girebilecek kişi sayılarına kısıtlama getirildi. İzmit'te kurulan semt pazarlarına aynı anda alınacak kişi sayıları ise İzmit Kaymakamlığı tarafından duyuruldu. - KOCAELİ
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