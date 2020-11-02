80 yaşındaki Müzeyyen teyze evindeki halı, ısıtıcı ve battaniyeyi İzmir'e gönderdi - Son Dakika

80 yaşındaki Müzeyyen teyze evindeki halı, ısıtıcı ve battaniyeyi İzmir'e gönderdi

İZMİT'te yaşayan 80 yaşındaki Müzeyyen Şahiner, İzmit Belediyesi tarafından İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası ile evinde bulunan halı, ısıtıcı ve battaniyeyi pazar arabasıyla getirerek depremzedelere gönderdi.İzmit Belediyesi, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen kişiler için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya kentin birçok noktasından yardımlar geldi. Gelen notların bazılarının üzerinde 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan kişiler tarafından, 'Sizi en iyi biz anlarız' şeklinde duygulu notlar yazıldığı görüldü. 80 yaşındaki Müzeyyen Şahiner de evinde bulunan halı, battaniye ve ısıtıcıyı pazar arabasına yükleyerek yardım toplanan merkeze getirdi.

Amacının biraz da olsa orada afeti yaşayan insanlara yardım etmek olduğunu ifade eden Müzeyyen Şahiner, "Ben İzmir depremi için toplanan yardıma battaniye, halı ve ısıtıcı getirdim. Ben 17 Ağustos Depremini de yaşamıştım çok şükür bize hiçbir şey olmadı. İzmir depremindeki görüntüleri gördüğüm zaman çok ağladım, duygulandım. Bugün bir bebek daha çıkmış enkazdan ona ağladık. Bir sürü genç öldü onlara ağladım. Bende elimden geleni yapaya çalıştım. Ben buraya Van Depreminde 3 defa gelip gittim. Halı, battaniye, yiyecek getirdim. Yerine ulaştıysa ne mutlu bize" dedi.