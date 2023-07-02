İzmit TEM yolunda çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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İzmit TEM yolunda çürümüş erkek cesedi bulundu

İzmit TEM yolunda çürümüş erkek cesedi bulundu

02.07.2023 19:10

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM yolunun kenarındaki yeşillikte çürümüş halde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar kötü koku üzerine araştırma yaparken cesedi fark etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ'nin merkez İzmit ilçesinde, TEM yolu kenarındaki yeşillikte çürümüş halde erkek cesedi bulundu.

İzmit TEM yolu Kuruçeşme mevkiinde mahalledeki kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, kokunun kaynağını bulmak için bölgede araştırma yaptı. Kokunun TEM yolunun kenarında bulunan yeşillikten geldiğini fark eden vatandaşlar, ağaçların arasına girdiklerinde çürümüş haldeki bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

İhbarla olay yerine gelen ekipler bölgede incelemede bulunurken, ceset ise ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
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TEM Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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