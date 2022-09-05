Konya 'ya gitmek için tren garına gelen Nihat B.'nin, bileti olmadığı için trene alınmadığı, sonrasında demir yoluna girerek yürümeye başladığı tespit edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 90 yaşındaki adam bileti olmayınca trene alınmadı! Raylarda yürümeye başlayınca ekipler alarma geçti - Son Dakika

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