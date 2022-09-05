90 yaşındaki adam bileti olmayınca trene alınmadı! Raylarda yürümeye başlayınca ekipler alarma geçti - Son Dakika
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90 yaşındaki adam bileti olmayınca trene alınmadı! Raylarda yürümeye başlayınca ekipler alarma geçti

05.09.2022 21:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bileti olmadığı gerekçesiyle trene alınmayan 90 yaşındaki Nihat B., demiryolunda yürümeye başlayınca ekipler seferber oldu. İtfaiyenin çitleri kesmesinin ardından demiryolundan çıkarılan yaşlı adam evine götürüldü.

İzmit'te saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nden geçen yüksek hızlı tren hattında yaşlı bir adamın yürüdüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, demir yolundaki tel çitleri keserek Nihat B.'yi rayların üzerinden çıkardı.

Bileti olmadığı için trene alınmayan 90 yaşındaki adam, raylarda yürümeye başlayınca ekipler seferber oldu

BİLETİ OLMADIĞI İÇİN TRENE ALINMADI

Konya'ya gitmek için tren garına gelen Nihat B.'nin, bileti olmadığı için trene alınmadığı, sonrasında demir yoluna girerek yürümeye başladığı tespit edildi.

Bileti olmadığı için trene alınmayan 90 yaşındaki adam, raylarda yürümeye başlayınca ekipler seferber oldu

1 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Yaklaşık 1 kilometre yürüyen Nihat B., sağlığının yerinde olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi. Bunun üzerine Körfez ilçesinde yaşadığı belirlenen Nihat B., polis aracıyla evine götürüldü.

Bileti olmadığı için trene alınmayan 90 yaşındaki adam, raylarda yürümeye başlayınca ekipler seferber oldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 90 yaşındaki adam bileti olmayınca trene alınmadı! Raylarda yürümeye başlayınca ekipler alarma geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 90 yaşındaki adam bileti olmayınca trene alınmadı! Raylarda yürümeye başlayınca ekipler alarma geçti - Son Dakika
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