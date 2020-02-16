İzmit'ten Muratpaşa'ya inceleme heyeti gezisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit'ten Muratpaşa'ya inceleme heyeti gezisi - Son Dakika

İzmit'ten Muratpaşa'ya inceleme heyeti gezisi

7 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, Kocaeili'nin en kalabalık ikinci ilçesi İzmit'ten yaklaşık 15 kişilik belediye heyetini inceleme gezisinde ağırladı.

İzmit'ten Muratpaşa'ya inceleme heyeti gezisi, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, Kocaeili'nin en kalabalık ikinci ilçesi İzmit'ten yaklaşık 15 kişilik belediye heyetini inceleme gezisinde ağırladı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın başkanlığındaki heyet, Muratpaşa'nın teknik birimlerinin yanı sıra Engelsiz Kafe ve ODTÜ Gençlik Parkı'nı da ziyaret etti.


Ümit Uysal başkanlığında yerel yönetimlerde çağdaş, yenilikçi çözümleri ve belediyecilik anlayışıyla Türkiye'nin öncü ve örnek alınan kurumları arasında yer alan Murtpaşa Belediyesi, bu hafta bir belediyeyi daha misafir etti.


Kocaeli'nin 370 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık 2'nci ilçesi İzmit'ten Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın başkanlığındaki heyet, Muratpaşa'da 14 müdürlük ve Engelsiz Kafe gibi sosyal projeleri kapsayan teknik inceleme gezisi gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi müdürlerinin yanı sıra belediye meclis üyeleri ve ODTÜ Kocaeli Mezunlar Derneği Başkanı Cihan Aceroğlu'nun da yer aldığı heyet, Muratpaşa Belediyesi'nin çalışma sistematiğini yerinde inceledi. Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü gibi üretim tesislerine sahip müdürlüklerde incelemelerde bulunan heyet, Çevreci Komşu Kart gibi devam eden projeler hakkında da bilgi aldı. Heyet ayrıca Engelsiz Kafe, Yaşlı Evleri ve ODTÜ Gençlik Parkı'nda da incelemelerde bulundu. İzmit heyeti, günün sonunda Başkan Uysal'la da bir araya geldi.


Diğer yandan, Muratpaşa Belediyesi'nin nitelikli ambaj atıklarının yanı sıra elektrikli ve elektronik atıkların, bitkisel atık yağların geri dönüşümünü sağlayan Türkiye'nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart İzmir'in Selçuk Belediyesi tarafından da uygulanmaya başlandı. Çevreci Komşu Kart, Selçuk'ta Efeslim Kart ismiyle uygulamaya başlanırken Başkan Uysal, "Projemiz, Selçuk'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Gençlik Parkı, Muratpaşa, Türkiye, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarılan iki tarihi eser Türkiye'ye yeniden kazandırıldı
Trabzon hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi İdlib'te üşürken çekilen görüntüleri yürek burkan çocuğa yardım eli

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 17:56:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit'ten Muratpaşa'ya inceleme heyeti gezisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]