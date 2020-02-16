İzmit'ten Muratpaşa'ya inceleme heyeti gezisi - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, Kocaeili'nin en kalabalık ikinci ilçesi İzmit'ten yaklaşık 15 kişilik belediye heyetini inceleme gezisinde ağırladı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın başkanlığındaki heyet, Muratpaşa'nın teknik birimlerinin yanı sıra Engelsiz Kafe ve ODTÜ Gençlik Parkı'nı da ziyaret etti.



Ümit Uysal başkanlığında yerel yönetimlerde çağdaş, yenilikçi çözümleri ve belediyecilik anlayışıyla Türkiye'nin öncü ve örnek alınan kurumları arasında yer alan Murtpaşa Belediyesi, bu hafta bir belediyeyi daha misafir etti.



Kocaeli'nin 370 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık 2'nci ilçesi İzmit'ten Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın başkanlığındaki heyet, Muratpaşa'da 14 müdürlük ve Engelsiz Kafe gibi sosyal projeleri kapsayan teknik inceleme gezisi gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi müdürlerinin yanı sıra belediye meclis üyeleri ve ODTÜ Kocaeli Mezunlar Derneği Başkanı Cihan Aceroğlu'nun da yer aldığı heyet, Muratpaşa Belediyesi'nin çalışma sistematiğini yerinde inceledi. Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü gibi üretim tesislerine sahip müdürlüklerde incelemelerde bulunan heyet, Çevreci Komşu Kart gibi devam eden projeler hakkında da bilgi aldı. Heyet ayrıca Engelsiz Kafe, Yaşlı Evleri ve ODTÜ Gençlik Parkı'nda da incelemelerde bulundu. İzmit heyeti, günün sonunda Başkan Uysal'la da bir araya geldi.



Diğer yandan, Muratpaşa Belediyesi'nin nitelikli ambaj atıklarının yanı sıra elektrikli ve elektronik atıkların, bitkisel atık yağların geri dönüşümünü sağlayan Türkiye'nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart İzmir'in Selçuk Belediyesi tarafından da uygulanmaya başlandı. Çevreci Komşu Kart, Selçuk'ta Efeslim Kart ismiyle uygulamaya başlanırken Başkan Uysal, "Projemiz, Selçuk'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA