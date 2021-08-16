Üye Girişi
İzmit'ten Sinop ve Bartın'a kardeş eli - Son Dakika

İzmit'ten Sinop ve Bartın'a kardeş eli

16.08.2021 10:15
İzmit'ten Sinop ve Bartın'a kardeş eli, System.String[]

Yaşanan sel felaketi sonrası mağdur olan ve zor durumda kalan Sinoplu ve Bartınlı vatandaşlar için harekete geçen İzmit Belediyesi, Kardeş Eller Gıda Bankası aracılığıyla yardım kampanyası başlattı.

Yaşanan sel felaketi sonrası mağdur olan ve zor durumda kalan Sinoplu ve Bartınlı vatandaşlar için harekete geçen İzmit Belediyesi, Kardeş Eller Gıda Bankası aracılığıyla yardım kampanyası başlattı.

Geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle sarsılan ve birçok vatandaşın mağduriyet yaşadığı Kastamonu'ya yardım kamyonu gönderen İzmit Belediyesi, bu kez yine sel felaketinden etkilenen Sinop ve Bartın'a yardım elini uzatacak. Yaşanılan felaket sebebiyle Sinop ve Bartın'da evlerini kaybeden ve yardım bekleyen vatandaşlar için harekete geçen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'te yardım kampanyası başlattı. Yalnızca ayni yardım kabul edilen kampanyada kullanılmış eşya ve su kabul edilmeyecek.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde başlatılan ve nakdi yardımın kabul edilmeyeceği açıklanan kampanya dahilinde belirlenen ihtiyaç listesinde; Kuru gıda, konserve, paketli gıda, bebek bezi, mama, devam sütü, kullanılmamış kıyafet, battaniye, yorgan, yastık, hijyenik ped, hasta bezi, ev temizlik ürünleri, el feneri, kafa lambası, pil, taşınabilir şarj cihazı, yağmurluk ve çizme yer aldı.

İzmit Belediyesinin sel felaketiyle baş etmeye çalışan vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası kapsamında gelen ürünler, 16-18 Ağustos tarihlerinde 08.00 ile 21.00 saatleri arasında Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan İzmit Belediyesi Kardeş Eller Gıda Bankası'nda teslim alınacak. - KOCAELİ

Kocaeli, Bartın, Sinop, Sel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İzmit'ten Sinop ve Bartın'a kardeş eli - Son Dakika


Son Dakika

Balıkçı barınağında yangın tehlikesi! Alevlerin içinde kalan 4 tekne kullanılamaz hale geldi 10:14 Balıkçı barınağında yangın tehlikesi! Alevlerin içinde kalan 4 tekne kullanılamaz hale geldi Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin 09:42 Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek 09:30 Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek
Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı 09:08 Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı 08:06 Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı 07:19 Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı
Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım 22:58 Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı 22:56 Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı

Son Dakika Haberleri
10:19 Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı
10:10 Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi
09:52 Son Dakika: THY, Afganistan'a tarifeli uçuşlarI iptal etti!
09:42 Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin
09:38 Younes Belhanda'nın serisi bozuldu! Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti
09:30 Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek
09:09 Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı
09:07 Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı
08:48 Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi
08:20 Hande Yener, trafik nedeniyle geç kaldığı konserine otostop çekerek ulaştı
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Younes Belhanda'nın serisi bozuldu! Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti Younes Belhanda'nın serisi bozuldu! Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti         
09:39
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi         
08:49
Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk         
07:45
Trump, Afganistan'da yaşananlardan dolayı Biden'ı istifa etmeye çağırdı Trump, Afganistan'da yaşananlardan dolayı Biden'ı istifa etmeye çağırdı         
01:55
Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim         
22:57
Afganistan'ı ele geçiren Taliban, ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştiriyor Afganistan'ı ele geçiren Taliban, ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştiriyor         
21:12
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti         
20:46
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı         
20:01
Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı         
17:21
Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.         
16:23
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 10:30:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit'ten Sinop ve Bartın'a kardeş eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement