İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI

28.02.2022 13:27

İZMİT'te yaşayan Nail Baki, Ukrayna'ya yakınlarını ziyarete giden eşi ve kızının savaş nedeniyle mahsur kalması üzerine yola çıktı.

İZMİT'te yaşayan Nail Baki, Ukrayna'ya yakınlarını ziyarete giden eşi ve kızının savaş nedeniyle mahsur kalması üzerine yola çıktı. Yaklaşık 1500 kilometre yol giderek Ukrayna'ya ulaşan Nail Baki, eşi ve kızını alarak dönüşe geçti.

İzmit'te ticaretle uğraşan Nail Baki'nin eşi ve kızı geçen günlerde Ukrayna'da yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Rusya, Ukrayna'ya saldırınca Nail Baki'nin eşi Nila ve kızı Darina mahsur kaldı. Nail Baki önceki gün eşi ve kızını almak için İzmit'ten yola çıktı. Gerekli izinleri alan Nail Baki, Moldova'dan Ukrayna'ya geçti. İzmit'ten yaklaşık 1500 kilometre yol kat ederek Vinnitsa kentine ulaşan Nail Baki, eşi Nila ve Darina'ya aldı. Nail Baki büyük korku yaşayan eşi ve kızıyla birlikte dün gece saatlerinde yola çıktı.

Nail Baki, eşi ve kızının çok korktuğunu 4 gün uyuyamadığını belirterek, "Ukrayna'da insanlık dramı yaşanıyor. Tabi çok ani başladı ve hava sahası kapanınca eşim ve kızım Türkiye'ye gelemediler. Orada kaldılar. Ben de açıkçası duramadım Türkiye'de. Çünkü hiçbir şekilde getiremiyorum uçakla veya başka bir şekilde. Bombardımandan dolayı sokağa çıkma yasakları başladı, korkuyorlar. Bende arabama atlayıp, gerekli evrakları hazırlayıp Bulgaristan, Romanya ve Moldova üzerinden geldim. Sınırdan geçtim ama sürekli siren sesleri var. Bazı yerlerde durduk, aracın altına saklandık. Bu şekilde gittim aldım onları. Şimdi dönüyoruz. Korkuyoruz ama siren seslerini duymamak için müziğin sesini açtık." dedi.

Nail Baki bugün Romanya'da olduklarını, eşi ve kızının çok yorgun olduğunu, biraz dinlendikten sonra yola çıkacaklarını söyledi.

İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI
İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI
İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI
İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI
İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI
İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI

YORUMLAR
500
Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım Savaş karşıtı Rus milyarderler, Putin'e 'barış' çağrısında bulundular! Savaş karşıtı Rus milyarderler, Putin'e 'barış' çağrısında bulundular! Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi! Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!

Nail Baki, Kocaeli, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika
13:49 Rusya Kiev'i kuşattı mı, kuşatmadı mı? Ukrayna hükümeti: Bunu sadece hayal edebilirler
13:39 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus ordusu 5 bin 300 asker kaybetti
13:35 Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım
13:29 Kremlin Sözcüsü: Putin kişisel yaptırımlara aldırış etmiyor, zaten oldukça absürt!
13:19 Rusya ve Ukrayna arasında müzakereleri başladı! Dünya nefesini tuttu, Belarus'tan gelecek barış haberini bekliyor
13:16 MetroPOLL araştırmasında dikkat çeken oran: MHP oylarında bariz düşüş var!
13:01 Zelenski, hapishaneleri boşalttı! Mahkumlar cepheye gönderiliyor
12:55 Yaptırımlar geldi ama! AB'den üst düzey itiraf: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere kaydırdı!
12:49 Zelenski, Rus askerlere çağrıda bulundu: Komutanlarınıza inanmayın, sadece canınızı kurtarın
12:31 Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 13:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: İZMİT'TEN UKRAYNA'YA GİDEREK EŞİ VE KIZINI KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement