AK Parti İzmit İlçe haftalık yönetim kurulu toplantısı parti binasında yapıldı. İlçe Başkanı Ali Güney önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında sahada yapılan çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki günlerin planlaması yapıldı. İzmit'te adım atmadık mahalle, çalmadık kapı bırakmamak adına tüm teşkilatlarıyla sahada olduklarının altını çizen İlçe Başkanı Güney, "Teşkilatımızın bel kemiği, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kadememiz, mahalle teşkilatlarımız ve gönüllü ekiplerimizle gönlüne dokunmadık vatandaşımızı bırakmıyoruz" dedi.

'BELEDİYECİLİK AK PARTİ'NİN İŞİDİR'

Başkan Güney açıklamalarının devamında, "Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin gönüldaşları, hem AK Partili dava kardeşlerimizin vereceği destek, sadece İzmit Belediyesi Başkan Adayımız Mimar Sibel Gönül'e verilecek bir destek değildir. İzmit'ten vereceğimiz destek Ankara'dan ses getirecek. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Çünkü belediyecilik, şehri tutkuyla sevmeyi, gece gündüz çalışmayı, koşmayı, koşturmayı gerektirir. Bizler de bu şiarla, Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gece gündüz sahada gönül belediyeciliği için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.