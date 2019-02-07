"İzmit Ve Büyükşehir Uyumu Önemli"

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Türkiye Eğitim Bir Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Şahin Yaşlık ve yönetimini ziyarette bulundu. Sendika binasında gerçekleşen görüşmeye Başkan Adayı Gönül'e AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Meclis Üyesi İbrahim Elgin, AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan eşlik etti. Ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmede açıklamalarda bulunan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "İzmit ve Büyükşehir'in uyumu çok önemli. Artık gözüken o ki İzmit'i gelecek vizyonuna taşımak büyükşehir belediyemizle bizim sorumluluğumuzdadır" dedi.

MİLLETİMİZİN TERAZİSİNE GÜVENİYORUM

Seçimlerin başta İzmit ve Kocaeli olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni eden AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Ülkemizdeki demokrasinin hakemleri millettir. Milletimizin terazisine güveniyoruz. İzmit ve Büyükşehir'in uyumu çok önemli. Artık gözüken o ki İzmit'i gelecek vizyonuna taşımak büyükşehir belediyemizle bizim sorumluluğumuzdadır" şeklinde konuştu.

DAVAMIZ HİZMET DAVASIDIR

Açıklamalarına devam eden Başkan Adayı Gönül, "Bizim davamız hizmet davasıdır. Bizler bu davaya yürekten inandık. Bu işleri insanların gönlüne ve aklına dokunmadan başarmak mümkün değildir. Gönül belediyeciliğini gerçekten çok önemsiyoruz. Başkan olduğumda inanın İzmit'te hem bir kadın hem de bir mimar eli değdiğini hemen hissettireceğim. En güzelini en doğrusunu ortak akılla yapma gayreti içinde olacağız" şeklinde konuştu.

ROTAMIZ MİLLETİMİZİN ROTASIDIR

Önümüzdeki günlerde projeleri ve seçim beyannamelerini açıklayacaklarını söyleyen Gönül, "Çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el, almadığımız gönül bırakmadan çalışacağız. İnşallah çok şeffaf ve katılımcı bir şekilde kadınlarımızı da bu alanda çalışmalarımıza dahil ederek yolumuza devam edeceğiz. Millet ve millet değerlerine sahip çıkarak aynı hedefte aynı yolda yürüyoruz. Rotamız milletimizin rotasıdır." ifadelerini kullandı.