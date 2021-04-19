İzmit ve Derince'de 13 adet depo çalışmalarına başlandı - Son Dakika

İzmit ve Derince'de 13 adet depo çalışmalarına başlandı

19.04.2021 10:30
İzmit ve Derince'de 13 adet depo çalışmalarına başlandı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü İzmit ve Derince'de 13 adet depo çalışmasına başladı

Kocaeli'nin kesintisiz ve musluktan içilebilir içme suyu ihtiyacını karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü,İzmit ve Derince ilçelerinin bol ve düzenli içme suyu ihtiyacını depolamak için 13 adet yeni depo ile yaklaşık 30 km uzunluğunda içme suyu hattı ve 1 adet terfi merkezinin inşa edileceği projeye başladı. Depo kazı çalışmalarının başladığı proje, 24,5 milyon liraya mal olacak.

İÇME SUYU İHTİYACI DEPOLANACAK

Küresel ısınma ile birlikte suyun önemi ve korunması dabüyük önem kazanıyor. Sanayi kenti Kocaeli'nin artan işgücü ile birlikte nüfusu 2 milyona dayandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, nüfus artışı ve küresel ısınmayı göz önünde bulundurarak ihtiyaç olan bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni içme suyu depolarının yapılması talimatını verdi. Bu doğrultuda İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ve Derince İlçelerine bağlı muhtelif bölgelerinde yeni ve daha büyük kapasiteli depoların yapılması için projeler hazırladı.

İZMİT'TE 12 DEPO

İhalesi tamamlanan "İzmit ve Derince İlçeleri Muhtelif İçme suyu Depo İnşaatı" projesinde, ağırlıklı olarak İzmit ilçesinde yeni depolar yapılacak. Proje kapsamında İzmit Gündoğdu Bahçelik'te 2000 m3, Veliahmet Bağçeşme'de 2000 m3, Ambarcı 'da 300 m3, Bağlıca, Ortaköy Düğmeciler, Kurtdere ve Kaynarca Şentepe'de 100'er m3,Süverler, Kaynarca Merkez, Hakkaniye, Sarıhocalar, Mecidiye'de 50'şer m3 olmak üzere toplam 12 adet yeni depo inşa edilecek. Yeni depolar ile şebeke bağlantıları için de toplam 25 km uzunluğunda içme suyu hattı yenilenecek. Ayrıca, Bağçeşme'de 1 adet içme suyu terfi merkezi de inşa edilecek.

DERİNCE'DE 1 DEPO YAPILACAK

Derince ilçesinde ise Terziler Mahallesi'nde 50 m3 kapasiteli yeni depo inşa edilecek. Ayrıca, yeni deponun yanı sıra 5 km uzunluğunda içme suyu hattının imalatı da gerçekleştirilecek.

2000 M3 DEPO İNŞAATINA BAŞLANILDI

Proje kapsamında yer alan İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde yapılacak 2000 m3 kapasiteli Bahçelik Deposunun kazı çalışmalarına başlandı. 2022 yılının sonlarında tamamlanması hedeflenen depolar ile içme suyu hatları ve terfi merkezinin inşaatı,24,5 milyon liraya mal olacak. Yeni depolar ile birlikte ağırlıklı olarak kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların, bol ve düzenli içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır.

İzmit ve Derince'de 13 adet depo çalışmalarına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Küresel Isınma, Gündoğdu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmit ve Derince'de 13 adet depo çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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