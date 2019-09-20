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İzmit Yahya Kaptan'da yeşil alanlar tertemiz

21 dakika önce

İzmit Yahya Kaptan Mahallesindeki yeşil alanlar her gün düzenli olarak temizleniyor.

İzmit Yahya Kaptan'da yeşil alanlar tertemiz, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, yürüyüş yolları ve caddelerde bulunan yeşil alanların, ot biçimini ve mıntıka temizliğini düzenli olarak yapıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan park, yürüyüş yolu ve ana caddelerde bulunan yeşil alanlardaki zararlı ot ve çöpleri temizliyor. Bu alanlarda her gün temizlik çalışmaları düzenli bir şekilde yapılıyor.

ZARARLI OTLAR TEMİZLENİYOR

Şehir merkezlerinde bulunan yeşil alanlar vatandaşların günlük hayatında dinlenip güzel vakit geçirebileceği mekânlar olarak kullanılıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri de vatandaşların yeşil alanları temiz bir şekilde kullanabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki irili ufaklı birçok parkta, Kartepe 1 – 2. etap ve ana caddelerde yer alan yeşil alanlardaki zararlı otlar tırpan yapılarak temizleniyor.

MINTIKA TEMİZLİĞİ DE YAPILIYOR

Her gün 6 personelle yapılan ot temizliğinin yanı sıra yeşil alanlarda bulunan çöp ve diğer atıklar da mıntıka çalışması ile temizleniyor. Ekipler ayrıca cadde ve yürüyüş yollarını süpürge araçları ile kirlilikten arındırıyor. Yapılan temizlik çalışmaları ile vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bahçe, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:48 Kaynak: Bültenler
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