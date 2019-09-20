Son Dakika Haberleri: İzmit Yahya Kaptan'da yeşil alanlar tertemiz
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İzmit Yahya Kaptan'da yeşil alanlar tertemiz

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, yürüyüş yolları ve caddelerde bulunan yeşil alanların, ot biçimini ve mıntıka temizliğini düzenli olarak yapıyor.

İzmit Yahya Kaptan'da yeşil alanlar tertemiz, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, yürüyüş yolları ve caddelerde bulunan yeşil alanların, ot biçimini ve mıntıka temizliğini düzenli olarak yapıyor.


Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan park, yürüyüş yolu ve ana caddelerde bulunan yeşil alanlardaki zararlı ot ve çöpleri temizliyor. Bu alanlarda her gün temizlik çalışmaları düzenli bir şekilde yapılıyor.


Zararlı otlar temizleniyor


Şehir merkezlerinde bulunan yeşil alanlar vatandaşların günlük hayatında dinlenip güzel vakit geçirebileceği mekanlar olarak kullanılıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri de vatandaşların yeşil alanları temiz bir şekilde kullanabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki irili ufaklı birçok parkta, Kartepe 1 - 2. etap ve ana caddelerde yer alan yeşil alanlardaki zararlı otlar tırpan yapılarak temizleniyor.


Mıntıka temizliği de yapılıyor


Her gün 6 personelle yapılan ot temizliğinin yanı sıra yeşil alanlarda bulunan çöp ve diğer atıklar da mıntıka çalışması ile temizleniyor. Ekipler ayrıca cadde ve yürüyüş yollarını süpürge araçları ile kirlilikten arındırıyor. Yapılan temizlik çalışmaları ile vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:51 Kaynak: İHA
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