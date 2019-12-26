İzmit yeni yıl için süsleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit yeni yıl için süsleniyor - Son Dakika

İzmit yeni yıl için süsleniyor

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi ekipleri, 2020 yılına sayılı günler kala kentin dört bir yanında yaptığı süslemelerle İzmit'i yeni yıla hazırlıyor.

İzmit yeni yıl için süsleniyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi ekipleri, 2020 yılına sayılı günler kala kentin dört bir yanında yaptığı süslemelerle İzmit'i yeni yıla hazırlıyor.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri 2020 yılına sayılı günler kala kentin dört yanında süslemeler yaparak kentte rengarenk bir görüntü oluşturdu. Bu kapsamda İzmit Belediye Meydanı, Alemdar Caddesi, Sanat Sokağı ve Fethiye Caddesi gibi işlek noktalar 2020 yılına hazır hale getirildi. Özellikle Sanat Sokağı'nda dallarından kırılıp düşen ve budanarak toplanan çam ağacı dallarıyla gerçekleştirilen süsleme çalışması sonrası İzmit renkli bir görünüme kavuşturuldu. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil 20 metre şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı
Egzoz muayenesi yaptırılmayan araç sürücüsüne 1.895 lira ceza kesilecek AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz

Son Dakika Haberleri
23:40 TFF'den Bursaspor'a kötü haber - Son Dakika
23:40 Pensilvanya'da Katolik kilisesi cinsel taciz mağdurlarına 84 milyon dolar ödedi - Son Dakika
23:39 Küçükçekmece'de silahlı kavga 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:39 Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi 32 yaralı - Son Dakika
23:31 Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:28 Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:42:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit yeni yıl için süsleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]