İzmit yeni yılı belediye meydanında karşılıyor - Son Dakika
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İzmit yeni yılı belediye meydanında karşılıyor

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye meydanında kurulan ve yeni yılın karşılanacağı etkinlik alanını ziyaret ederek esnafa bol kazançlar diledi.

İzmit yeni yılı belediye meydanında karşılıyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye meydanında kurulan ve yeni yılın karşılanacağı etkinlik alanını ziyaret ederek esnafa bol kazançlar diledi.


İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kentte 2020 yılının tüm halk ile birlikte karşılanacağı belediye meydanındaki etkinlik alanını ziyaret etti. İzmit Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan etkinlik alanının ahengi göz doldurdu. Kent esnafına yılbaşı alışverişi için temin edilen stantların, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde üretilen dekorların ve çeşitli etkinlik alanlarının yer aldığı meydana yoğun yağışa rağmen vatandaşlar adeta akın etti.


30-31 Aralık tarihlerinde yeni yıl etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan İzmit Belediyesi Meydanı'ndaki programın açılışını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gerçekleştirdi. Programda konuşan Başkan Hürriyet, "Bugün yağan bu yağmur ile birlikte burada bulunan esnaflarımıza Allah bereketli alışverişler nasip etsin. İstedik ki İzmit esnafımız kazansın. İstedik ki burada hareketlilik ve canlılık olsun. İnsanlarımız yeni yıla güzel girsin, mutlu girsin. Yeni yıla nasıl girersek öyle gider dedik" dedi.


Tüm belediye ekiplerinin yeni yıl etkinliği için büyük emek sarf ettiğini ifade eden Başkan Hürriyet, "Birimlerimizin, çalışan arkadaşlarımızın, belediye atölyelerinde göstermiş oldukları emekleriyle birlikte çok güzel işler ortaya çıktı. Bunu da halkla paylaşalım istedik ve bugün iki gün boyunca açık olacak stantlar kurduk. Yarın akşam vatandaşlarımız birlikte yeni yılı geleneklerimizi de yaşatarak hep birlikte karşılayalım istedik. O aile sıcaklığında, eskiden evlerimizde mandalina soyarak, tombala oynayarak girdiğimiz gibi yeni yılı karşılayalım istedik" diye konuştu.


İzmit Belediyesi Meydanı'ndaki yeni yıl programının içeriği hakkında da bilgi veren Başkan Hürriyet, " Çay, kahve, salep gibi ikramlarımızla hep birlikte yarın akşam sahne alacak olan ve İzmit'in çok sevdiği Retrobüs grubunun konseri ile yeni yıl için geri sayım yapacağız. Programımıza bütün halkımız davetlidir. Bugün usulen bir açılış yaparak esnafımıza hayırlı işler dilemek istedik. Kentimize bereket gelsin, ülkemize bereket gelsin. 2020 hayırlarıyla, iyilikleriyle gelsin. Hepimizin hanesine bereket ve huzur getirsin. Herkese hayırlı seneler diliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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