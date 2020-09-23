İzmit Yürüyüş Yolu'nu kapsayacak dev proje duyuruldu - Son Dakika

İzmit Yürüyüş Yolu'nu kapsayacak dev proje duyuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda yapımına başlanacak olan Yürüyüş Yolu projesi kapsamında, Hürriyet Caddesi araç trafiğine kapatılarak yürüyüş yolunun daha da genişlemesi sağlanacak.

İzmit Yürüyüş Yolu'nu kapsayacak dev proje duyuruldu, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda yapımına başlanacak olan Yürüyüş Yolu projesi kapsamında, Hürriyet Caddesi araç trafiğine kapatılarak yürüyüş yolunun daha da genişlemesi sağlanacak. Projenin toplamda 8 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa zamanda yapımına başlanacak olan Yürüyüş Yolu Yayalaşmtırma projesi kapsamında Kocaeli Kongre Merkezinde projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında, Hürriyet Caddesi tamamen araç trafiğine kapatılacak. Bu şekilde Yürüyüş yolu genişletilmiş olacak ve yürüyüş yolunun diğer yanındaki Cumhuriyet Caddesi'ndeki trafik rahatlamış olacak. Bölgede açılacak olan sergi alanları, kültür odakları gibi alanlar sayesinde bölge esnafına da katkı sağlaması planlanıyor. Bu kapsamda yürüyüş yolunun büyük bir açık hava alışveriş merkezine dönüştürülmesi bekleniyor. Proje ile birlikte yürüyüş yolundaki yoğun araç trafiği azaltılacağından yayaların güvenliği daha fazla sağlanmış olacak. Uygulama projesi bittikten sonra ilk kazmanın vurulmasının ardından projenin toplam 8 ayda tamamlanması planlanıyor.

Projeyle birlikte Hürriyet Caddesi'nden dönen trafiğin, İnönü Caddesi'nden dönmeye başlayacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şu anda henüz tamamlanmamış, uygulama projesi tamamlanmadan buna nokta koymak mümkün değil. Ana fikir şu; 9 tane alt kısma ayrılacak. Yürüyüş Yolu bin 400 metre. 9 alt kısım aynı anda 3 noktada çalışma yapılarak başlanacak. Aynı anda 3 yere gireceğiz, o 3 yer bitecek daha sonra diğer 3 yere gireceğiz şeklinde bir eylem planı hazırlanıyor şu anda. Bu mastır seviye tabii ki de. Uygulama projesi bittiğinde bunu göreceğiz. Altyapıda çok ciddi bir iş yok. Sadece Cumhuriyet Caddesi'nin kotunu yükselteceğiz, Yürüyüş Yolu'nun kotu çok yüksek. Yürüyüş Yolu'nun kotunu biraz basacağız, Cumhuriyet Caddesi'nin kotunu yükselteceğiz, Hürriyet Caddesi'ni dolduracağız. ve hemzemin olacak orası. Şuan ki yürüyüş yolunun problemlerinden bir tanesi, trafikten yürüyüş yoluna çıkan, yürüyüş yolundan trafiğe inen ve sürekli kesişmelerin olduğu ve çok da güvenli olmayan, özellikle çocuklar, engelliler ve yaşlılar için lok da kullanışlı olmayan bir durum var. Onu da bütün detaylarıyla arkadaşlarımız çalıştılar. Hürriyet Caddesi yürüyüş yoluna katılacak, orası bir bütün görünecek. Yürüyüş yolunu yenilemiyoruz aslında, yeni bir yürüyüş yolu yapıyoruz" diye konuştu.

"Toplam alanı da 8 ayda bitirecek şekilde planlıyoruz"

Proje kapsamında esnafların çalışmalardan yaklaşık 2 ay etkileneceğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Bir dükkanın önü, yol yapılırken etkilenir, kaldırım yapılırken etkilenir. Küçük de olsa altyapı geçerken etkilenir. Projenin toplamda 8 ayda bitmesinin planlıyoruz. Ama dükkanın önüne 2 ayı geçmeyecek bir şekilde bir planlama yapıyor arkadaşlarımız. Dükkanın önündeki kaldırımın 15 günü geçmeyecek şekilde, toplam önceki işlerin yol ve benzeri çalışmaların 2 ayı geçmeyecek şekilde, toplam alanı da 8 ayda bitirecek şekilde planlıyoruz. Hem yürüyüş yolunda, yürüyüş yolunun cephelerinde bina cephelerinin iyileştirilmesi hem de D-100 aksında cephelerin iyileştirilmesi konusunda arkadaşlar çalışmalar yapıyorlar. Boya yapıp bırakmayacağız. Cephelerin kaplamaları da dahil olmak üzere yürüyüş yolu ve D-100 aksında o görüntüyü değiştirecek bir müdahale var. Asimetrik bir mimari dokunuş yapılacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi, Hürriyet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit Yürüyüş Yolu'nu kapsayacak dev proje duyuruldu - Son Dakika

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