İzmit Zabıta bayramda görevinin başında - Son Dakika

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi bayram süresince de 7 gün 24 saat görevinin başında olacak.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Arife günü itibariyle denetimlerini sıklaştıracak olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleriyle koordineli çalışarak, olası problemlere anında müdahale edecek. Sosyal mesafe hijyen kurallarını takip edecek olan ekipler, bayram süresince seyyar satıcıların satış yapmasına izin vermeyecek.

Kurban Bayramı boyunca denetim ve kontrollerini sürdürecek olan zabıta ekipleri, Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen kesim alanları dışında kaçak kesim yapanları da denetleyecek. Ekipler, kesim alanlarında maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması ve kurban kesen vatandaşların, kurban atıklarını cadde ve sokaklara gelişigüzel atmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Öte yandan zabıta ekipleri özellikle yaya yoğunluğu oluşan ve UKOME kararı gereği belirli saatlerde trafiğe kapalı olan İstiklal, Fethiye ve Akça Cami Caddelerinde motosiklet girmesinin yasaklandığını hatırlatarak, bu konuda motosiklet sürücülerini daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti. Ekipler, trafiğe kapalı caddelere giren ve dikkatsiz motosiklet kullanan sürücülere emniyet ekipleriyle birlikte ceza-i işlem uygulayacak. - KOCAELİ