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İzmit zabıtası çevre denetimlerini sürdürüyor

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek için önlemek için yürüttüğü çalışmalarına 7 gün 24 saat devam ediyor.

İzmit zabıtası çevre denetimlerini sürdürüyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek için önlemek için yürüttüğü çalışmalarına 7 gün 24 saat devam ediyor.


Özellikle ana caddelere, kaldırımlara bina ve iş yeri önlerine veya konteyner yanına izinsiz ve mevzuata aykırı olarak bırakılan moloz, inşaat atığı ve evsel atıkların kaldırılması yönünde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, aynı zamanda vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, caddelere veya kaldırımlara gelişigüzel olarak bırakılan çöplerin ve evsel atıkların çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliği de oluşturduğuna değinerek, tüm uyarılara rağmen izinsiz çöp ve hafriyat atığı çıkaran şahıs ve kurumlara Kabahatler Kanunu'na istinaden gerekli işlemin yapılacağına vurgu yaptı.


Ev ve iş yerlerinde yapılan tadilat ve inşaat çalışmaları sonrasında çıkan atıkların gelişigüzel olarak sokaklara bırakılmaması gerektiğine vurgu yapan yetkililer "Tadilat sonrası iş yeri veya kapı önlerine bırakılan moloz atıkları görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Belediye olarak bu tür atıkları alan ekiplerimiz var. İnşaat atığı olanlar bunları belediyemizin Alo Atık Hattını arayarak aldırabilirler. Ekiplerimizde kısa sürede bu atıkları alarak, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor " dediler. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:26 Kaynak: İHA
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