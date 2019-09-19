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İzmit zabıtası esnafın yanında

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır, Ahilik Haftası dolayısıyla kentimizdeki esnafların kurduğu stantları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

İzmit zabıtası esnafın yanında, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır, Ahilik Haftası dolayısıyla kentimizdeki esnafların kurduğu stantları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.


Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında esnafın önemine vurgu yapılan Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında İzmit'te ki esnaflar ve esnaf odaları Milli İrade Meydanı'na stantlar kurarak tanıtımlarını gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır'da stant kuran esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.


Ahilik Haftası ile ilgili konuşan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır, "Esnaf dostu bir belediye olduğumuzu İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet her fırsatta ifade ediyor. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet esnafla olan iletişimin artmasını bu yüzden esnafımızla sürekli iletişim halinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Biz belediye olarak esnafımızın yanındayız. Ahilik, din, dil ırk ve cinsiyet farkı gözetmeyen, herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir. Ahilik zengin-fakir ayrımı yapmaz. Çalışmak ve üretme, alın teri ile kazanmak ahilik kuralıdır" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:58 Kaynak: İHA
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