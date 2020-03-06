İzmit Zabıtası'ndan kaldırım işgaline sıkı takip - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmit Zabıtası'ndan kaldırım işgaline sıkı takip - Son Dakika

İzmit Zabıtası'ndan kaldırım işgaline sıkı takip

10 dakika önce

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki iş yerleri işletmecilerinin kaldırıma koyduğu tabela, levha ve dubalar kaldırıldı.

İzmit Zabıtası'ndan kaldırım işgaline sıkı takip, System.String[]

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki iş yerleri işletmecilerinin kaldırıma koyduğu tabela, levha ve dubalar kaldırıldı.


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde özellikle kaldırıma koyulup yayaların geçişini engelleyen ve görüntü kirliliği oluşturan tabela, levha ve dubalarla ilgili denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Konuyla ilgili kent merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde esnafa uyarı verilip, kaldırıma koyulan tabela, levha ve dubalar tek tek kaldırıldı. Kaldırımlara reklam amaçlı koyulan tabela ve levhaların yayaların geçişine engel olduğuna işaret eden zabıta yetkilileri, reklam tabelaları ve levhaların görsel kirlilik oluşturduğuna da dikkat çekti. Yetkililer tüm uyarılara rağmen kaldırımı işgal eden esnaflara Kabahatler Kanunu'na istinaden ceza yazılacağına da dikkat çekerek, konuyla ilgili denetimlerin devam edeceğini belirtti.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Esnafımızın kaldırımlara gelişigüzel olarak koydukları reklam tabelaları nedeniyle vatandaşlarımız, özellikle engelli vatandaşlarımız kaldırımları kullanırken büyük zorluklar yaşamakta. Ayrıca kaldırımlara koyulan bu tabelalar görsel kirlilik oluşturmakta. Konuyla ilgili denetimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz. Esnafımızın da konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:51 Kaynak: İHA
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