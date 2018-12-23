İzmit Zabıtası Takdir Toplamaya Devam Ediyor
4 saat önce
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrollerinin yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarına da duyarlı davranışlarıyla ilgi topluyor.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, rutin kontrollerinin yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarına da duyarlı davranışlarıyla ilgi topluyor.
İzmit Belediyesi zabıta ekipleri Körfez
Mahallesi'nde rutin kontrollerini gerçekleştirirken ellerinde poşetlerle karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı bir vatandaşın imdadına yetiştiler. Zabıta görevlisi, kadının yanına giderek yolu karşıdan karşıya güven içinde geçmesine yardımcı oldu. Zabıtanın örnek davranışı yaşlı kadının teşekkür ile karşılık buldu. Zabıta yetkilileri, "Vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Bu tür yardım ve destekleri severek yapıyoruz" dedi.
Bu arada Kuveytli Yousef Bughaith, kaybettiği cüzdanını İzmit Zabıtası sayesinde kavuşmanın sevincini yaşadı. Duyarlı bir vatandaş, çarşı merkezde bulduğu cüzdanı İzmit Belediyesi Zabıta Haber Merkezi'ne teslim etti. Zabıta görevlileri cüzdandaki kimlik bilgileri yardımıyla Kuveytli olduğu öğrenilen Yousef Bughaith'u ulaştılar. Telefonla haber verilmesi üzerine Kuveytli turist
hemen İzmit Zabıtasına geldi. Görevlilerin elinden kaybettiği cüzdanını alan Yousef Bughaith, "Cüzdanımdan umudumu kestiğim anda gelen telefonla büyük mutluluk yaşadım. Cüzdanımı bulan vatandaşa ve İzmit Zabıtası'na ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:51 Kaynak: İHA
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