Son Dakika Haberleri: İzmit Zabıtasından kaldırım işgaline sıkı denetim
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İzmit Zabıtasından kaldırım işgaline sıkı denetim

1 saat önce

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali konusundaki denetimlerine devam ediyor.

İzmit Zabıtasından kaldırım işgaline sıkı denetim, System.String[]

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali konusundaki denetimlerine devam ediyor.


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde özellikle yayaların yoğun olduğu caddelerde ve ana arterlerde denetimlerini sürdürüyor. İzmit halkının özellikle kent merkezinde rahat ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için rutin kontrollerine ara vermeden devam ekipler, ürünlerini kaldırımlara çıkartarak yayaların geçişlerini engelleyen 32 esnafı uyardı. Tüm uyarılara rağmen, kaldırımları işgal etmeye devam eden esnaflara Kabahatler Kanunu'na istianeden cezai işlem uygulanacağı da ifade edildi.


İzmit halkının rahat ve huzurlu bir şekilde kaldırımlarda yürüyebilmesi için denetimlerin titizlikle devam edeceğine işaret eden belediyenin Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Vatandaşlardan kaldırım işgalleri konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Kaldırımların yayaların ortak kullanım alanı olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Bazı bölgelerde esnaflar tarafından kaldırımlara koyulan ürünler nedeniyle yayalar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekiyor. Bu konuda esnafımızın da gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
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