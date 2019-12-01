İzmit zabıtasından olumsuzluklara anında müdahale

İzmit Belediyesi zabıta ekipleri rutin kontrollerinin yanı sıra, kentteki olumsuzlukların giderilmesi için de denetimlerini titizlikle sürdürüyor.



İzmit Belediyesi Zabıta Haber Merkezi'ne gelen her ihbarı anında değerlendiriyor. İlçe genelinde rutin denetimlerini sürdüren ekipler, yaşanan olaylara anında müdahale ederek olumsuzluk yaşanmasının önüne geçiyor. Bu kapsamda Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde elektrik kablolarının açıkta olduğunu ve vatandaş için tehlike oluşturduğunu fark eden zabıta ekipleri; hemen olumsuzluğu SEDAŞ ekiplerine bildirdi. SEDAŞ ekipleri daha sonra gelerek bölgede çalışma yaparak olası bir olumsuzluğun yaşanmasını engelledi.



Konuyla ilgili İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Görevimiz sadece esnaf denetimleri, pazar kontrolleri, dilencilerle mücadele, kaldırım işgalleriyle sınırlı olmayıp, vatandaşımızın rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi için de denetimlerimizi sürdürüyoruz. Telefonla ya da bizzat yapılan ihbarları anında değerlendiriyoruz. Gelen ihbarlar bazen seyyar satış, kanadı kırık bir kuş olabildiği gibi bazen de kaldırımdaki veya yoldaki bozukluklar da olabiliyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine bölgelere gidip olumsuzlukları yerinde tespit edip ilgili birimle koordineli çalışarak olumsuzluğun giderilmesini sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ