Son Dakika Haberleri: İzmitli Avukat, Nişanlısını Görmeye Gittiği Ukrayna'da Kalp Krizi Geçirerek Öldü

İzmitli Avukat, Nişanlısını Görmeye Gittiği Ukrayna'da Kalp Krizi Geçirerek Öldü

10 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Barosu'na kayıtlı olarak görev yapan 44 yaşındaki Avukat Haydar Sevgican, nişanlısını ziyaret etmeye gittiği Ukrayna'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İzmitli Avukat, Nişanlısını Görmeye Gittiği Ukrayna'da Kalp Krizi Geçirerek Öldü, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Barosu'na kayıtlı olarak görev yapan 44 yaşındaki Avukat Haydar Sevgican, nişanlısını ziyaret etmeye gittiği Ukrayna'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna'da yaşayan nişanlısını görmeye giden 44 yaşındaki Avukat, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Kocaeli Barosu'na kayıtlı olan Av. Sevgican, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle kalbine stent takıldığı öğrenilen Sevgican'ın cenazesi Ukrayna'daki işlemlerin sonrası İzmit'e gönderilecek. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:24 Kaynak: İHA

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