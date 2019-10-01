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İzmitli emekliler Eskişehir'i gezdi

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Eskişehir turlarına emekliler de katıldı.

İzmitli emekliler Eskişehir'i gezdi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Eskişehir turlarına emekliler de katıldı.


İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Eskişehir kültür turlarına İzmitli emeklilerde katıldı. Tüm işçi ve memur emeklisi üyelerinin katıldığı gezide emekliler Eskişehir'in tarihi ve turistik yerlerini gezerek keyifli bir gün geçirdiler. Emekliler, Eskişehir Odunpazarı Bölgesi, Balmumu Heykel Müzesi, Işıklar Sokak, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Beyler Sokağı, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Lületaşı Müzesi, Cam Atölyesi, Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı, Devrim Arabası, Masal Şatosu, Es Miniatürk, Kalyon Gemisi, Porsuk Çayı, Kentpark, Yapay Plajı gezdiler.


Geziden çok memnun kaldıklarını belirten emekliler, bu gezi için İzmit Belediyesi'ne ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ettiler. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Eskişehir, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
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