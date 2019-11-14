Son Dakika Haberleri: İzmitli emeklilerin bu etkinliklerle yüzleri gülüyor
Son Dakika Yaşam İzmitli emeklilerin bu etkinliklerle yüzleri gülüyor

İzmitli emeklilerin bu etkinliklerle yüzleri gülüyor

6 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle ilçe sınırları içerisinde yaşayan emekli vatandaşlar, güzel zaman geçirme imkanı buluyor.

İzmitli emeklilerin bu etkinliklerle yüzleri gülüyor, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle ilçe sınırları içerisinde yaşayan emekli vatandaşlar, güzel zaman geçirme imkanı buluyor.


İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hayata geçirilen 'Emekli Evleri'nde birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Farklı etkinliklere ev sahipliği yapan 'Emekli Evleri', çalışma hayatını sonlandıran vatandaşların sosyal yaşamdan kopmamalarını sağlıyor. Emekli evlerinde her ay düzenlenen "Mahallede gün var" programı kapsamında kadınlar, 'gün'lerini emekli evinde gerçekleştiriyor. Son olarak Serdar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Emekli Evinde gerçekleştirilen etkinlik ile kadınlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Gün toplantılarında hoşça vakit geçiren kadınlar, kendilerine bu ortamı sağlayan başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere belediye ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, İzmit, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntibak beklentisi hayata geçerse emekli maaşları her ay yapılacak fark ödemesi ile eşitlenecek
Yangında kedilerinin öldüğünü gören kadın sinir krizi geçirdi İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş 5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 23:02:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmitli emeklilerin bu etkinliklerle yüzleri gülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]