İzmitli esnafa "sanal çarşı"yla destek - Son Dakika

İzmitli esnafa "sanal çarşı"yla destek

09.02.2021 14:59
İzmitli esnafa

İzmit Belediyesinin, bölgesel ekonomiyi canlandırmak ve yerel kalkınmayı sağlamak amacıyla çevrimiçi alışveriş platformu Good4Trust iş birliğinde kurduğu "İzmit Çarşısı" 35'i kadın 46 üreticiyle faaliyete başladı.

İzmit Belediyesinin, bölgesel ekonomiyi canlandırmak ve yerel kalkınmayı sağlamak amacıyla çevrimiçi alışveriş platformu Good4Trust iş birliğinde kurduğu "İzmit Çarşısı" 35'i kadın 46 üreticiyle faaliyete başladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, İzmit Çarşısı'nın doğaya ve insana dost, adil üretim yapmak isteyen üreticiler ile ihtiyaçlarını bu tür işletme ve girişimlerden sağlamak isteyenleri buluşturan bir sistem olduğunu ifade etti.

İzmit Çarşısı ile sürdürülebilir yerel kalkınmayı desteklemek, bölgesel ekonominin canlanmasını sağlamak amacıyla hareket ettiklerini belirten Hürriyet, "Good4Trust iş birliğiyle 'izmitcarsisi.org' adresinde, üreticilere işleyen, fonksiyonel ve kullanıcı dostu bir e-ticaret ortamı kurduk. Aynı zamanda işletmelerin birbiriyle dayanışmasını sağlayıp aralarındaki tedarik ağlarını geliştirerek döngüsel bir ekonomi kurmayı amaçlıyoruz. Yerel işletmeler ve girişimcilerimizin yolculuklarında onları teşvik etmenin yanı sıra onlara yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve iş gücü eğitimi konularında da destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Hürriyet, dükkan açmanın ücretsiz olduğu İzmit Çarşısı'nda, sadece satış yapıldığında sipariş tutarından yüzde 3,5 ve 7 oranlarında değişen katkı payı alınacağını, kredi kartı komisyon kesintisinin de olmayacağını kaydetti.

Good4trust.org kurucusu Uygar Özesmi de İzmit Çarşısı'na 277 üreticinin müracaatı olduğunu, inceleme süreci tamamlanan 46 dükkanın faaliyete başladığını belirterek, "35'i kadın 46 üretici var. Amaçlarımızdan biri kadın girişimcileri desteklemek, onların daha güçlenmesini sağlamak, ekonomi içine kadın gücünü katmak." diye konuştu.

Fatma Kaplan Hürriyet, DOST Partisi, Hürriyet, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmitli esnafa 'sanal çarşı'yla destek - Son Dakika Ekonomi


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