İzmitli güreşçiler Sarısu Gençlik Kampı'na gitti - Son Dakika

İzmitli güreşçiler Sarısu Gençlik Kampı'na gitti

09.11.2020 17:51
İzmitli güreşçiler Sarısu Gençlik Kampı'na gitti, System.String[]

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen program ile geçtiğimiz hafta sonu Sarısu Gençlik Kampı'nda çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek yapıldı.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen program ile geçtiğimiz hafta sonu Sarısu Gençlik Kampı'nda çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek yapıldı.

Antrenörler Şener Sar ve Erdinç Yıldız nezaretinde yaklaşık 30 sporcu ile İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı'na giden İzmit Belediyespor Güreş Takımı, birbirinden farklı aktivitelerle faydalı bir kamp geçirdi. Sporcuların Sarısu Deresi'nde yaptıkları kano etkinliği adeta bir yarışa dönüşürken, takımlar halinde voleybol, basketbol, dart gibi oyunlar oynandı. Sporcular, serin havada yapılan bisiklet turunda ise Sarısu'nun her mevsim güzel olan havasının tadını doyasıya yaşadı.

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğin kendileri için büyük bir moral olduğunu belirten antrenör Şener Sar, "Sarısu Gençlik Kampı son haliyle gerçekten mükemmel olmuş. Bu kamp sporcularım için son derece faydalı oldu. Burada her şey en ince ayrıntıya kadar düşünülmüş ve konukların keyif alabileceği bir kamp merkezi haline getirilmiş. Böylesi bir tesisi şehrimize kazandıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - KOCAELİ

İzmitli güreşçiler Sarısu Gençlik Kampı'na gitti
İzmitli güreşçiler Sarısu Gençlik Kampı'na gitti
İzmitli güreşçiler Sarısu Gençlik Kampı'na gitti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmitli güreşçiler Sarısu Gençlik Kampı'na gitti - Son Dakika


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