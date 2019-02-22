İzmitli Kadınlardan Gönül'e Büyük Destek

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, seçim çalışmaları kapsamında AK Kadınların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Kadınların katılımından oluşan mahalle toplantılarında güçlü destek mesajları alan başkan adayı Gönül'e, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Erol Olçok Kültür Merkezi'nde gerçekleşen mahalle toplantısına Kuruçeşme Fatih, Akpınar Toki, Hatipköy, Doğan, Kocatepe, Yenimahalle, Şirintepe, Plajyolu, Cumhuriyet Mahalleleri'nden gelen kadınlar, başkan adayı Gönül'e kollarını açtı. Kadınların heyecanı ve gücü ile hareket ettikten sonra başarının geleceğine inandığını ifade eden AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Kadınların heyecanını ve gücünü arkanıza aldığınız zaman sırtınız yere gelmez. Sizler zaten bu işe gönlünüze koymuşsunuz" dedi.

HER DAİM YANINIZDA OLACAĞIZ

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Kadınların heyecanını ve gücünü arkanıza aldığınız zaman sırtınız yere gelmez. Sizler zaten bu işe gönlünüzü koymuşsunuz. Bizler istiyoruz ki İzmit kazansın, Kocaeli kazansın, Türkiye kazansın. İzmit için taş üstüne taş koyan gelmiş geçmiş,ne kadar insanımız var ise hepsinden Allah razı olsun. İnsanlarımızın iyi gününde kötü gününde her daim yanında olacağız" şeklinde konuştu.

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Açıklamalarına devam eden başkan adayı Gönül, "Bu şehire bir mimar ve kadın eli değecek. Kadınların düşünceleri ve fikirleri her zaman başımızın tacı olacak. Sosyal ve kültürel alanlarda da bu şehri nasıl geliştirebileceğimize bakacağız. Daha sonra gençlerin istihdamına yönelik projeler yapacağız. Ben İzmit'imize çok güveniyor ve inanıyorum. Çok çalışacağız ve Allah'ın izni ile mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullandı.