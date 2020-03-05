İzmitli karateci Yüksel Bakü'de madalya mücadelesi verecek - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmitli karateci Yüksel Bakü'de madalya mücadelesi verecek - Son Dakika Spor

İzmitli karateci Yüksel Bakü'de madalya mücadelesi verecek

12 dakika önce

İzmit Belediyesporlu genç sporcu Halit Tam Yüksel, Kocaeli'yi milli düzeyde Bakü'de temsil etti.

İzmitli karateci Yüksel Bakü'de madalya mücadelesi verecek, System.String[]

İzmit Belediyesporlu genç sporcu Halit Tam Yüksel, Kocaeli'yi milli düzeyde Bakü'de temsil etti.


Sporun birçok branşında Kocaeli'yi başarıyla temsil eden İzmit Belediyesporlu sporcular, milli takım düzeyinde de Türkiye'yi temsil ediyor. Son olarak İzmit Belediyesporlu karateci Halit Tam Yüksel, Kocaeli'yi milli düzeyde Bakü'de temsil etti. İzmit Belediyespor'un 19 yaşındaki genç karatecisi Halit Tamyüksel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak Bakü Open Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. İzmit Belediyespor antrenörleri, 84 KG'de U-21 milli takımına seçilen genç sporcu Tamyüksel'in Bakü'den başarılı sonuçlarla döneceğine inanırken Tamyüksel kendisine verdikleri desteklerden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve yöneticilerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Bakü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle 3-4 ay arası sahalardan uzak kalacak
Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu Milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı Barbie'nin bebeği oldu Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yönetiminde çalıştı

Son Dakika Haberleri
15:27 Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz çıkışı: Bizi nasıl yakalayamadınız anlamadım
14:59 İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak
14:59 İki ayın galibi Eltilerin Savaşı
14:36 Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
14:34 Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 15:38:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmitli karateci Yüksel Bakü'de madalya mücadelesi verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]